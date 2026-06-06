Франція

Вирок щодо французького клубу очікується наступного тижня після додаткового розгляду справи.

УЄФА перенесла ухвалення рішення щодо участі Марселя у єврокубках. Як повідомляє L’Equipe, остаточний вердикт у справі французького клубу очікується наступної середи.

Йдеться про перевірку дотримання Марселем мирової угоди, підписаної з УЄФА у 2022 році. Вона була укладена з метою уникнення більш жорстких санкцій, окрім раніше накладеного штрафу у розмірі 2,5 мільйона євро.

За інформацією джерела, фінансова контрольна комісія УЄФА розглядала ситуацію на засіданні минулого вівторка, однак ухвалення остаточного рішення було відкладене для додаткового аналізу матеріалів справи.

Можливі наслідки для Марселя залишаються серйозними — від фінансових санкцій до потенційного виключення клубу з наступного розіграшу Ліги Європи.

Очікується, що остаточний вердикт буде оголошений уже наступного тижня та визначить подальшу участь французького клубу в єврокубках.