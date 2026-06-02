УЄФА найближчим часом розгляне справу французького клубу, який суттєво перевищив допустимий рівень збитків.

Марсель може втратити право на участь у єврокубках сезону-2026/27 через можливе порушення норм фінансового фейр-плей.

За інформацією L'Équipe, фінансові втрати французького клубу за останні три сезони сягнули 157 мільйонів євро. Водночас у 2022 році Марсель уклав угоду з УЄФА, відповідно до якої мав забезпечити фінансову стабільність і не перевищувати збитки в розмірі 60 мільйонів євро протягом трирічного циклу.

Через значне перевищення встановленого ліміту дисциплінарні органи УЄФА планують розглянути справу клубу вже цього тижня. Одним із можливих покарань може стати відсторонення команди від участі в європейських турнірах.

Нагадаємо, за підсумками сезону в Лізі 1 Марсель набрав 59 очок і фінішував на п'ятій позиції, що забезпечило команді путівку до Ліги Європи. Однак участь у турнірі тепер залежатиме не лише від спортивних результатів, а й від рішення УЄФА щодо фінансового стану клубу.