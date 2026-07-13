Франція

Португальський фахівець, який привів Фамалікан до історичного результату, очолив французький клуб.

Страсбур офіційно оголосив про призначення Угу Олівейри новим головним тренером команди.

У клубі зазначили, що португальський наставник сповідує сучасний атакувальний футбол, заснований на контролі м'яча, високому пресингу та прагненні домінувати на полі.

"Це честь бути тут, у Страсбурзі, і приєднатися до такого прекрасного проєкту, де історія та амбіції гармонійно поєднуються. Я хочу приносити емоції, створювати спогади і віддати все себе, щоб допомогти клубу продовжувати розвиватися", — заявив Олівейра після призначення.

Останнім місцем роботи 41-річного спеціаліста був Фамалікан, який під його керівництвом фінішував на п'ятому місці в чемпіонаті Португалії — це найкращий результат в історії клубу.

До самостійної тренерської кар'єри Олівейра сім років працював у штабі Марку Сілви, допомагаючи йому у Фулгемі, Евертоні, Галл Сіті та Вотфорді.