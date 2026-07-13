Парі Сен-Жермен виявляє інтерес до лівого захисника Астон Вілли Люка Діня. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс, підтвердивши інформацію Тома Колломосса.

За даними джерела, у контракті 32-річного француза прописана клаусула на суму менше 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що робить його потенційний відхід цього літа цілком можливим.

Наразі переговори між клубами ще не перебувають на фінальній стадії, однак інтерес чемпіона Франції до захисника є конкретним.

В минулому сезоні футболіст зумів віддати сім гольових передач в 44 поєдинках. Гравець також виступає на цьому чемпіонаті світу за свою збірну, всигши зіграти чотири матчі за команду.