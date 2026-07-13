Французький клуб розглядає підписання захисника Астон Вілли.
Люка Дінь, gettyimages
13 липня 2026, 15:17
Парі Сен-Жермен виявляє інтерес до лівого захисника Астон Вілли Люка Діня. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс, підтвердивши інформацію Тома Колломосса.
За даними джерела, у контракті 32-річного француза прописана клаусула на суму менше 10 мільйонів фунтів стерлінгів
, що робить його потенційний відхід цього літа цілком можливим.
Наразі переговори між клубами ще не перебувають на фінальній стадії, однак інтерес чемпіона Франції до захисника є конкретним.
В минулому сезоні футболіст зумів віддати сім гольових передач в 44 поєдинках. Гравець також виступає на цьому чемпіонаті світу за свою збірну, всигши зіграти чотири матчі за команду.