Німеччина

Амбітний тренер коштуватиме мюнхенцям чималу суму.

Мюнхенська Баварія посеред тижня оголосила про те, що бельгійський фахівець Венсан Компані став її новим головним тренером після каденції Томаса Тухеля на цій посаді.

Однак оскільки 38-річний керманич достроково розривав при цьому контракт із англійським Бернлі, то закономірно постало питання як компенсації за його перехід, так і умов контракту з "Рекордмайстером".

Як повідомляє німецька преса, клуби зійшлись на сумі в 10-11 млн євро + бонуси, що залежатимуть від успішності роботи Компані в новому клубі.

Натомість сам Венсан отримає контракт до 2027 року без опції його обов’язкового продовження.

Також бельгієць отримуватиме від 7 до 9 млн євро на рік зарплатні, що залежатиме від бонусів за результати виступів команди з ним на чолі.