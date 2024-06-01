Амбітний тренер коштуватиме мюнхенцям чималу суму.
Венсан Компані, Getty Images
01 червня 2024, 08:55
Мюнхенська Баварія посеред тижня оголосила про те, що бельгійський фахівець Венсан Компані став її новим головним тренером після каденції Томаса Тухеля на цій посаді.
Однак оскільки 38-річний керманич достроково розривав при цьому контракт із англійським Бернлі, то закономірно постало питання як компенсації за його перехід, так і умов контракту з "Рекордмайстером".
Як повідомляє німецька преса, клуби зійшлись на сумі в 10-11 млн євро + бонуси, що залежатимуть від успішності роботи Компані в новому клубі.
Натомість сам Венсан отримає контракт до 2027 року без опції його обов’язкового продовження.
Також бельгієць отримуватиме від 7 до 9 млн євро на рік зарплатні, що залежатиме від бонусів за результати виступів команди з ним на чолі.