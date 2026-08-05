Німеччина

Німецький клуб веде просунуті переговори з Тоттенгемом щодо молодого таланта.

Кельн перебуває на фінальній стадії переговорів із Тоттенгемом щодо переходу Майкі Мура. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.



За інформацією джерела, сторони близькі до досягнення повної домовленості. Наразі клуби працюють над оформленням оренди без права викупу.



18-річний англійський вінгер вважається одним із найталановитіших вихованців академії Тоттенгема. У лондонському клубі розраховують, що оренда в Бундеслізі допоможе футболісту отримати регулярну ігрову практику та продовжити свій розвиток.

Минулий сезон футболіст провів у оренді за шотландський Рейнджерс. Майкі зіграв 47 поєдинків, у яких забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.