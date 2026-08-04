Норвежець підписав контракт до 2028 року.
Ер'ян Нюланн, РБ Лейпциг
04 серпня 2026, 19:55
РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Севільї Ер'яном Нюланном.
Угода з 35-річним норвежцем розрахована до літа 2028 року. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із Севільєю, за яку він виступав із 2023 року.
У складі "биків" голкіпер виступатиме під першим номером.
Додамо, що це другий прихід Ер'яна до складу німецького клубу, за який він виступав у сезоні-2022/23.
Минулого сезону Нюлан провів сім матчів, з яких один на нуль при десяти пропущених м'ячах. Також він був основним воротарем збірної Норвегії на ЧС-2026, де "вікінги" дійшли до чвертьфіналу турніру.