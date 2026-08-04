Німеччина

Норвежець підписав контракт до 2028 року.

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Севільї Ер'яном Нюланном.

Угода з 35-річним норвежцем розрахована до літа 2028 року. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із Севільєю, за яку він виступав із 2023 року.

У складі "биків" голкіпер виступатиме під першим номером.

Додамо, що це другий прихід Ер'яна до складу німецького клубу, за який він виступав у сезоні-2022/23.

Минулого сезону Нюлан провів сім матчів, з яких один на нуль при десяти пропущених м'ячах. Також він був основним воротарем збірної Норвегії на ЧС-2026, де "вікінги" дійшли до чвертьфіналу турніру.