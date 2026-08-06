Німеччина

Але в планах "червоних биків" уже є подальший продаж.

Косоварський нападник німецького Гоффенгайма Фіснік Асллані — гравець, про якого говорила чи не вся Бундесліга минулого сезону, коли на рахунку 23-річного виконавця назбирались 11 голів та вісім асистів за 35 матчів.

Тоді як літнє трансферне вікно стало періодом, коли всім було зрозуміло, що "сільським" буде важко втримати такого футболіста у власному складі.

Тож коли з’явилась пропозиція в 25 млн євро + 5 млн євро бонусів від РБ Лейпциг, у клубі довго не розмірковували.

ЗМІ повідомляють, що домовленості з Гоффенгаймом та Асллані вже досягнуті, тож 6 серпня він прибуде на медогляд перед підписанням контракту до 2031 року.

І одразу ж в угоді "червоні бики" прописали 75 млн євро відступних, які діятимуть із 1 по 15 червня 2027 року для клубів-учасників Ліги чемпіонів УЄФА.