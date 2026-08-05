Німеччина

Футболіст лише на рік затримався в Італії.

Минулого літа трансфер іспанського флангового захисника Мігеля Гутьєрреса з каталонської Жирони до італійського Наполі за 18 млн євро виглядав непоганою перспективою для гравця показати себе на високому рівні.

Але в першому сезоні на рахунку 25-річного виконавця було всього 1833 хвилин у 36 матчах, за одного забитого м’яча та одного асисту, тож повністю розкрити себе в "Партенопеї" новачок так і не зумів.

Тоді як цього літа по Гутьєрреса прийшов німецький Баєр та запропонував 26 млн євро за повноцінний трансфер та 4 млн євро бонусів, що цілком влаштувало італійців.

Угоду було остаточно завершено офіційним оголошенням про перехід футболіста та підписанням контракту до 2031 року.