Німеччина

Спортивний директор німецького клубу заявив, що трансфер ще не завершений.

Спортивний директор РБ Лейпциг Марсель Шефер спростував інформацію про нібито завершений трансфер Яна Діоманде. Про це повідомляє Sky Sport Germany.



“Деякі так звані трансферні експерти кілька днів тому повідомили, що угода завершена та дали їй статус “Here we go”. Це неправда. Ми ще не на тому етапі”, — заявив Шефер.



Таким чином у Лейпцигу підтвердили, що переговори щодо майбутнього 19-річного вінгера тривають, однак жодної остаточної домовленості наразі немає. Раніше низка інсайдерів повідомляла про завершення угоди, однак у клубі ці заяви назвали передчасними.

Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків. Також на рахунку вінгера 4 матчі та одна результативна передача на цьогорічному мундіалі.