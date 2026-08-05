Німеччина

Німецький клуб зацікавлений у трансфері одного з найталановитіших вихованців канонірів.

РБ Лейпциг розпочав переговори з Арсеналом щодо можливого трансферу Ітана Нванері. Про це повідомляє журналіст Себастьян Відаль.



За інформацією джерела, лондонський клуб оцінює 19-річного англійського атакувального півзахисника приблизно у 40 мільйонів євро та хоче включити до угоди право зворотного викупу.



Також повідомляється, що за розвитком ситуації уважно стежить Мілан, який також розглядає можливість підписання молодого таланта. Раніше повідомлялось, що Арсенал розмірковує над майбутнім Нванері.

В минулому сезоні футболіст провів 23 матчі, забив три голи та віддав один асист.