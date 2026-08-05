Німеччина

Досвідчений воротар Баварії проведе свій останній сезон на професійному рівні.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр готується до свого заключного сезону в професійній кар'єрі.

Капітан мюнхенців має намір повісити рукавички на цвях наступного літа, як і передбачалося раніше, повідомляє Bayern & Germany. За інформацією з оточення футболіста, минула кампанія стала для нього найприємнішою за весь час виступів, а сам він анітрохи не шкодує про повернення до лав збірної Німеччини.

40-річний страж воріт вирішив залишитися в Баварії ще на один сезон, оскільки вірить у можливість здобути з командою трофей Ліги чемпіонів і красиво попрощатися з футболом.

Наступник Ноєра в мюнхенському клубі вже визначений — ним стане Йонас Урбіг, якого планується зробити новим першим номером починаючи з сезону-2027/28.