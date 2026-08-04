Баварія прибрала зі списку гравців першої команди Жоау Пальїнью, Сашу Боє, Браяна Сарагосу та Арміндо Зіба. Про це повідомляє BILD.

За інформацією джерела, таким рішенням керівництво мюнхенського клубу дало зрозуміти, що всі четверо футболістів мають залишити команду цього літа.

Водночас 18-річний сенегальський півзахисник Бара Сапоко Ндіає найближчим часом буде переведений до першої команди та працюватиме під керівництвом Венсана Компані.

У Баварії розраховують, що кадрові зміни дозволять оновити склад перед новим сезоном, а молоді футболісти отримають більше шансів проявити себе на найвищому рівні.