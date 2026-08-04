Мюнхенський клуб виключив одразу чотирьох гравців із заявки першої команди.
Компані, gettyimages
04 серпня 2026, 15:20
Баварія
прибрала зі списку гравців першої команди Жоау Пальїнью, Сашу Боє, Браяна Сарагосу та Арміндо Зіба
. Про це повідомляє BILD
.
За інформацією джерела, таким рішенням керівництво мюнхенського клубу дало зрозуміти, що всі четверо футболістів мають залишити команду цього літа
.
Водночас 18-річний сенегальський півзахисник Бара Сапоко Ндіає
найближчим часом буде переведений до першої команди
та працюватиме під керівництвом Венсана Компані
.
У Баварії розраховують, що кадрові зміни дозволять оновити склад перед новим сезоном, а молоді футболісти отримають більше шансів проявити себе на найвищому рівні.