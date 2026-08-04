Німеччина

Мюнхенський клуб виключив одразу чотирьох гравців із заявки першої команди.

прибрала зі списку гравців першої команди. Про це повідомляєЗа інформацією джерела, таким рішенням керівництво мюнхенського клубу дало зрозуміти, щоВодночаснайближчим часом буде переведений дота працюватиме під керівництвомУ Баварії розраховують, що кадрові зміни дозволять оновити склад перед новим сезоном, а молоді футболісти отримають більше шансів проявити себе на найвищому рівні.