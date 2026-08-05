Німеччина

Мануель Ноєр більше не матиме статусу беззаперечного першого номера, адже мюнхенці готують йому заміну в особі Йонаса Урбіга.

Мануель Ноєр не матиме гарантованого місця в основі Баварії у майбутньому сезоні.

Капітан мюнхенців планує завершити професійну кар'єру наступного літа, тому клуб прагне заздалегідь підготувати Йонаса Урбіга як його наступника. Як повідомляє джерело Bayern & Germany, у ближчій кампанії 22-річний голкіпер отримуватиме ігрову практику не лише у другорядних зустрічах, а й у важливих поєдинках для адаптації до високого рівня відповідальності.

Сам 40-річний ветеран підтримує таке рішення та готовий допомагати молодшому колезі.

Йонас Урбіг перейшов до складу Баварії з Кельна на початку 2025 року. Мануель Ноєр захищає кольори мюнхенського клубу з 2011 року.