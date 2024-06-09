Німеччина

Легенда мюнхенців підтримав бельгійського фахівця.

Член наглядової ради Баварії Карл-Гайнц Румменігге висловився про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера мюнхенського клубу. Цитує видатного німця Bild.

"Я бажаю йому великих успіхів. Якщо ти рік не виграєш титули на чолі Баварії, це вже на один рік більше норми. Я ще не зустрічався з ним. Він прийшов минулої середи, але, на жаль, мене не було в країні, тому що в мене була зустріч в Італії.

Макс Еберль впевнений у цій відносно молодій і не дуже досвідченій людині. Я думаю, що він дотримується правильної філософії. Я запитав Пепа Гвардіолу, у якого він грав, він сказав, що переконаний у тому, що Компані — приголомшливий тренер.

Ми не повинні забувати, що Баварія грає у атакувальний та домінуючий футбол. А Компані якраз дотримується цієї філософії", — сказав Румменігге.