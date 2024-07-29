Німеччина

"Ротен" готуються до нового сезону.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про роботу нового головного тренера "рекордмайстер" Венсана Компані. Цитує німецького функціонера Sky Sport Germany.

"Ідеї впізнавані, але їхня реалізація, можливо, поки що не настільки успішна. На початку ви тільки починаєте вносити трохи структури. Це перше завдання, а потім ви хочете знайти рішення. Це займе деякий час", — сказав Еберля.

Нагадаємо, Венсан Компані очолив Баварію цього літа, змінивши на цій посаді Томаса Тухеля. Минулого сезону "ротен" під керівництвом німецького фахівця залишився без титулів та посів третє місце у німецькій Бундеслізі.