Німеччина

Капітан "ротен" відзначив роботу бельгійського фахівця.

Лідер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився про роботу головного тренера "рекордмайстер" Венсана Компані. Цитує досвідченого німця Goal.

"До нас повернулася впевненість, і не важливо, з ким ми граємо, хоч із Баєром. Ми дотримуємося свого стилю гри, домінуємо — такого в минулому сезоні не було. Баварія демонструє потужний футбол, до якого звикли наші вболівальники. Наша гра практично не залишає шансів суперникам і це те, чим завжди відрізнялася Баварія від інших.

Компані дає кожному гравцеві відчуття захищеності, і це помітно, як на полі, так і у взаєминах. Ми граємо, як команда", — заявив Ноєр.