Німеччина

"Ротен" повернулися на переможний шлях.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про розгромну перемогу над Штутгартом (4:0). Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Завдання на цей матч було — зберігати спокій і не допускати контратак Штутгарта. Думаю з цим ми добре впоралися. Я відчував, що ми могли б краще використовувати наші моменти, особливо в першому таймі, але загалом хлопці відіграли відмінно.

Штутгарт — дуже хороша, інтенсивна та швидка команда. Ми не втратили концентрацію і наприкінці заслужено виграли матч. Я радий за своїх гравців.

Тепер готуємося до наступного матчу проти Барселони", — сказав Компані.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться 23-го жовтня, о 22:00 за київським часом.