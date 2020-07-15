Италия

Джанлука Петраки появился в клубе только прошлым летом.

Спортивный директор Ромы Джанлука Петраки освобожден от своих обязанностей, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.

Петраки отстранили от должности еще 18 июня, а теперь направили ему официальное письмо о расторжении контракта. Пока что стороны не смогли договориться о размере компенсации. Джанлука настаивает на полной выплате 2,4 млн евро по оставшимся двум годам контракта + бонусы.

Функционер работал в Роме с прошлого лета, перейдя в римский клуб из Торино. Предположительно, причиной его увольнения стали разногласия с президентом клуба Джеймсом Палоттой.

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Исполняющим обязанности президента Ромы стал бывший вратарь "волков" Морган Де Санктис.