Лондонський клуб вважає бразильського форварда недоторканним після яскравого сезону на Стемфорд Брідж.

Челсі не має наміру розлучатися з універсальним нападником Жуаном Педро під час літнього трансферного вікна, незважаючи на зростаючий інтерес з боку Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, спортивний директор каталонського клубу Деку є великим прихильником таланту 24-річного бразильця та вважає його ідеальним футболістом для ігрової системи Барселони.

Втім, у Челсі не розглядають можливість продажу нападника. Лондонці вважають Жуана Педро одним із ключових гравців команди та фактично недоторканним на трансферному ринку.

Бразилець проводить дуже сильний дебютний сезон у складі "синіх" після переходу на Стемфорд Брідж. У поточній кампанії він уже забив 20 голів у всіх турнірах, зокрема 15 — у матчах англійської Прем’єр-ліги.

Також Жуан Педро вважається одним із головних претендентів на звання найкращого гравця сезону в Челсі.