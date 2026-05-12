Англія

Колишній головний тренер мадридського Реалу Хабі Алонсо відкритий для роботи в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанський фахівець уже провів кілька раундів перемовин із представниками АПЛ, зокрема з лондонським Челсі.

Проте Алонсо є не єдиним кандидатом у списку "синіх". Також на посаду претендує Андоні Іраола з Борнмута. Керівництво клубу поки не прийняло остаточного рішення.

Нагадаємо, Хабі Алонсо очолював "вершкових" із літа 2025-го по січень 2026 року. Спеціаліст був відправлений у відставку після поразки мадридців від Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Гласнер і Філіпе Луїс — серед кандидатів на посаду головного тренера Челсі.