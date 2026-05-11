Зірковий аргентинський нападник Роми Пауло Дібала заявив, що, найімовірніше, залишить римський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Форвард зазначив, що його контракт із Ромою спливає наприкінці червня, а з боку клубу не було жодних контактів щодо продовження угоди.

"Мій контракт говорить про те, що наступні два матчі стануть моїми останніми за Рому. Угода спливає наприкінці червня, і ніхто з Роми зі мною не зв'язувався", — сказав Дібала.

🚨💛❤️ Paulo Dybala: “My contract says the next one will be my LAST game at AS Roma”.



“It’s expiring in June and no one from AS Roma has approached me”, told Sky. pic.twitter.com/emkVH6w6YC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Раніше повідомлялося, що 32-річний аргентинець може продовжити кар’єру в Бока Хуніорс. Водночас головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні нібито зацікавлений у збереженні нападника в складі команди.

У поточному сезоні Дібала провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Аргентинець виступає за Рому з літа 2022 року, коли перейшов із Ювентуса на правах вільного агента.