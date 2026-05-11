Форвард заявив, що може провести останні матчі за клуб.
Пауло Дібала, getty images
11 травня 2026, 18:59
Аргентинський форвард підтвердив, що його контракт спливає влітку, а переговорів про продовження з клубом не було.
Зірковий аргентинський нападник Роми Пауло Дібала заявив, що, найімовірніше, залишить римський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Форвард зазначив, що його контракт із Ромою спливає наприкінці червня, а з боку клубу не було жодних контактів щодо продовження угоди.
"Мій контракт говорить про те, що наступні два матчі стануть моїми останніми за Рому. Угода спливає наприкінці червня, і ніхто з Роми зі мною не зв'язувався", — сказав Дібала.
Раніше повідомлялося, що 32-річний аргентинець може продовжити кар’єру в Бока Хуніорс. Водночас головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні нібито зацікавлений у збереженні нападника в складі команди.
У поточному сезоні Дібала провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Аргентинець виступає за Рому з літа 2022 року, коли перейшов із Ювентуса на правах вільного агента.