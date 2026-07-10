Італія

Неаполітанський клуб готовий розлучитися з бельгійським форвардом, сподіваючись, що його виступи на чемпіонаті світу привернуть увагу потенційних покупців.

Наполі включив нападника Ромелу Лукаку до списку футболістів, яких готовий продати під час літнього трансферного вікна.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, керівництво клубу має намір скоротити витрати на зарплати, щоб отримати більше фінансової гнучкості перед новими трансферами.

Однією з головних причин можливого продажу бельгійського нападника є його річний оклад у розмірі 8,5 мільйона євро, який у клубі вважають надто великим навантаженням на бюджет.

У Наполі також розраховують, що успішний виступ 33-річного форварда на чемпіонаті світу-2026 підвищить інтерес до нього з боку інших клубів і допоможе знайти покупця вже цього літа.

Минулого сезону Лукаку провів лише сім матчів, в яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Лукаку увійшов до трійки рекордсменів збірної Бельгії за кількістю матчів.