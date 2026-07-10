Франція

Колишнього футболіста Арсеналу та Манчестер Сіті допитали в межах розслідування щодо відмивання коштів і незаконного обігу наркотиків.

Колишній півзахисник збірної Франції Самір Насрі опинився в центрі масштабного розслідування, яке ведуть французькі правоохоронці.

За інформацією Le Parisien, 38-річного ексфутболіста затримали та доставили до поліцейської дільниці в Парижі, де він провів близько десяти годин. Насрі допитували в рамках справи про ймовірну злочинну змову, відмивання грошей та незаконний обіг наркотичних речовин, пов'язаний з організованою групою.

Втім, після завершення допиту колишнього гравця відпустили без висунення офіційних обвинувачень.

Насрі завершив професійну кар'єру у 2021 році у віці 34 років. Після відходу з футболу він працює телевізійним експертом.