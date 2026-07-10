Ліга Європи

Італійський фахівець був задоволений нічийним результатом проти "біло-синіх".

Головний тренер Університаті Крістіано Бергоді прокоментував нічийний результат у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо (0:0).

"Це хороший результат для нас. Ми добре вивчили суперника, розібралися, як грають футболісти Динамо. Також у нас сьогодні були можливості атакувати, ми створювали гольові моменти, тож я задоволений. Велике спасибі нашим фанатам, які були на грі і створили неймовірну атмосферу підтримки.

Шанси, як і раніше, 50 на 50, але сьогоднішній результат, звісно, дає нам більшу надію на вихід до наступного раунду. Але не треба забувати, що Динамо має у своєму складі багато кваліфікованих гравців, які можуть впливати на хід гри. Наприклад, Буяльський. Тож легко у матчі-відповіді нам не буде", — наводить слова Бергоді прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ — Університатя Клуж. Матч-відповідь пройде 16 липня.