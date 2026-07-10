П'ЯТНИЦЯ, 10 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ СОФІ СТЕДІУМ, ІНГЛВУД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На груповому етапі іспанці впевнено переграли Уругвай, Саудівську Аравію та Кабо-Верде, а в 1/16 фіналу розгромили Австрію (3:0). Значно серйознішим випробуванням стало іберійське дербі проти Португалії. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, але ще важливіше те, що команда де ла Фуенте знову зіграла "на нуль".

Саме оборона є головною зброєю нинішньої Іспанії. Голкіпер Унаї Сімон досі не пропустив жодного м'яча на турнірі, встановивши новий рекорд за найдовшою "сухою" серією на чемпіонатах світу. Іспанці майже не дозволяють суперникам створювати небезпечні моменти й домінують завдяки якісному контролю м'яча.

Бельгія ж залишила зовсім інше враження. На груповому етапі команда Руді Гарсії ніби лише прокидалася. "Червоним дияволам" бракувало звичної агресії та емоцій, а їхня гра виглядала мляво. Все змінилося у матчі зі США. Історія навколо Фоларіна Балогуна лише додала бельгійцям спортивної злості. Команда вийшла на поле максимально зарядженою, діяла агресивно з перших хвилин і фактично не залишила американцям шансів, перемігши з рахунком 4:1. Цікаво, що Руді Гарсія дозволив собі залишити кількох лідерів у запасі, однак це зовсім не позначилося на якості гри.

У чвертьфіналі на Бельгію чекає важчий виклик. Якщо США дозволяли грати у відкритий футбол, то Іспанія майже не пробачає помилок і чудово контролює перебіг матчів. Щоб перервати рекордну "суху" серію Унаї Сімона та вибити одного з головних фаворитів турніру, бельгійцям доведеться провести свій найкращий матч на турнірі.