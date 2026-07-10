Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, який пройде 10 липня та розпочнеться о 22:00.
Іспанія - Бельгія, getty images
10 липня 2026, 08:30
В рамках чвертьфінального матчу чемпіонату світу зустрінуться збірні Іспанії та Бельгії.
ІСПАНІЯ — БЕЛЬГІЯ
П'ЯТНИЦЯ, 10 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ СОФІ СТЕДІУМ, ІНГЛВУД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
На груповому етапі іспанці впевнено переграли Уругвай, Саудівську Аравію та Кабо-Верде, а в 1/16 фіналу розгромили Австрію (3:0). Значно серйознішим випробуванням стало іберійське дербі проти Португалії. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, але ще важливіше те, що команда де ла Фуенте знову зіграла "на нуль".
Саме оборона є головною зброєю нинішньої Іспанії. Голкіпер Унаї Сімон досі не пропустив жодного м'яча на турнірі, встановивши новий рекорд за найдовшою "сухою" серією на чемпіонатах світу. Іспанці майже не дозволяють суперникам створювати небезпечні моменти й домінують завдяки якісному контролю м'яча.
Бельгія ж залишила зовсім інше враження. На груповому етапі команда Руді Гарсії ніби лише прокидалася. "Червоним дияволам" бракувало звичної агресії та емоцій, а їхня гра виглядала мляво. Все змінилося у матчі зі США. Історія навколо Фоларіна Балогуна лише додала бельгійцям спортивної злості. Команда вийшла на поле максимально зарядженою, діяла агресивно з перших хвилин і фактично не залишила американцям шансів, перемігши з рахунком 4:1. Цікаво, що Руді Гарсія дозволив собі залишити кількох лідерів у запасі, однак це зовсім не позначилося на якості гри.
У чвертьфіналі на Бельгію чекає важчий виклик. Якщо США дозволяли грати у відкритий футбол, то Іспанія майже не пробачає помилок і чудово контролює перебіг матчів. Щоб перервати рекордну "суху" серію Унаї Сімона та вибити одного з головних фаворитів турніру, бельгійцям доведеться провести свій найкращий матч на турнірі.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Іспанії в основний час з коефіцієнтом 1.75, а ймовірний успіх Бельгії оцінюється в 5.51. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.95. На прохід іспанців дається кеф 1.35, а бельгійців - 3.33.
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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ІСПАНІЯ: Сімон — Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья — Родрі, Педрі — Ямаль, Ольмо, Баена — Ойарсабаль
БЕЛЬГІЯ: Куртуа — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кюйпер — Ванакен, Тілеманс — Доку, Де Брюйне, Троссард — де Кетеларе
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0
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