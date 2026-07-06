Туреччина

Бельгійський форвард може продовжити кар'єру у Туреччині.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку у літнє трансферне вікно може перейти до турецької Суперліги. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах досвідченого 33-річного бельгійця зацікавлені два топові турецькі клуби — Фенербахче та Бешикташ.

Також наголошується, що керівництво "неаполітанців" готове розглянути продаж форварда за десять мільйонів євро.

Контракт Ромелу з Наполі розрахований до літа 2027, а його зарплата становить близько восьми мільйонів євро.

Минулого сезону Лукаку провів лише сім матчів, в яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Лукаку увійшов до трійки рекордсменів збірної Бельгії за кількістю матчів.