Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард провів 128-й поєдинок за національну команду та обійшов Алдервейрелда.

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку досяг історичного показника у складі національної команди, провівши свій 128-й матч за "червоних дияволів".

Ювілейна зустріч для форварда відбулася у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти збірної Ірану.

Завдяки цьому показнику Лукаку піднявся на третє місце в історії збірної Бельгії за кількістю проведених матчів, випередивши колишнього захисника команди Тобі Алдервейрелда, на рахунку якого 127 поєдинків.

Попереду форварда Наполі залишаються лише Ян Вертонген, який провів 157 матчів за національну команду, та Аксель Вітсель із 138 іграми.

Ще одне історичне досягнення встановив голкіпер бельгійців Тібо Куртуа. Поєдинок проти Ірану став для воротаря 17-м на чемпіонатах світу, що дозволило йому повторити національний рекорд Енцо Шифо за кількістю матчів на мундіалях у складі збірної Бельгії.

Найбільше матчів за збірну Бельгії:

157 — Ян Вертонген

138 — Аксель Вітсель

128 — Ромелу Лукаку

127 — Тобі Алдервейрелд

126 — Еден Азар

121 — Кевін Де Брюйне

111 — Тібо Куртуа

109 — Дріс Мертенс

96 — Ян Кулеманс

94 — Тіммі Сімонс