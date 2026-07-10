Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч марокканської збірної поділився своїми думками після гри з французами.

Головний тренер збірної Марокко Мохамед Уахбі прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу ЧС-2026 проти Франції (0:2).

"Ми повинні визнати, що грали проти дуже гарної команди. У першому таймі нам довелося нелегко. Буну чудово відбив пенальті. У другому таймі ми краще оборонялися і, головне, були холоднокровніші. Ми грали набагато краще. У першому таймі здавалося, що деякі гравці просто перегоріли.

Гол був забитий... Дехто зупинився, побачивши гру рукою. Гра рукою була, але я не знаю, чи це треба було фіксувати чи ні. Потім була майстерність Мбаппе. Насамкінець було важко, але, думаю, ми повинні продовжувати вірити і працювати.

Майбутнє буде світлим, якщо ми продовжимо так само, але це не означає, що ми не хотіли перемогти. Звісно, ​​ми хотіли. Ми зробили все можливе, щоб виграти, проте зіткнулися з дуже сильним суперником. Це, звичайно, розчарування, але ми продовжуватимемо працювати заради майбутнього.

Ми знаємо, що представляємо не лише одну країну. Ми представляємо марокканський народ та багато країн Азії та Африки. Багато хто бачить себе в цій команді, і ми продовжуватимемо працювати, щоб завойовувати титули в майбутньому", — наводить слова Уахбі RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Марокко.