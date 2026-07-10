Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Франції запевнив, що почувається добре, а також назвав головний принцип, який допомагає команді Дідьє Дешама рухатися до титулу.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував свою заміну в другому таймі чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Марокко, який завершився перемогою французів із рахунком 2:0.

Форвард повідомив, що під час гри отримав удар по щиколотці, однак після фінального свистка запевнив, що його стан не викликає занепокоєння. За словами Мбаппе, на момент заміни Жан-Філіп Матета був свіжішим і краще готовим допомогти команді в завершальній частині зустрічі.

Також капітан збірної Франції пояснив, що, на його думку, є головним фактором успіху нинішньої команди.

"Секрет цієї збірної Франції? Є лише один спосіб розслабитися – перемагати. Поки ми цього не досягнемо, не знижуватимемо вимог до себе. Ми вийшли до півфіналу, і ми дуже щасливі, але попереду ще довгий шлях. Ми розуміємо, що те, що чекає на нас далі, буде ще складнішим, ніж те, що ми вже пройшли. Але ми готові до будь-якого виклику", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Франція здолала Марокко завдяки голам Кіліана Мбаппе та Усмана Дембеле й вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2026.