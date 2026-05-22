Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Англії оголосила фінальну заявку на прийдешній Мундіаль, у якій не знайшлося місця кільком зірковим гравцям.

Став відомий остаточний склад національної команди Англії на майбутній чемпіонат світу. Як і прогнозувалося, до списку з 26 футболістів не потрапили лідер Челсі Коул Палмер, захисник Реала Трент Александер-Арнольд, вінгер Манчестер Сіті Фил Фоден та оборонець Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр.

Тренерський штаб англійців зробив ставку на таку обойму виконавців:

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джеймс Траффорд (Манчестер Сіті).

Захисники: Ріс Джеймс (Челсі), Тіно Лівраменто, Ден Берн (обидва — Ньюкасл), Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О’Райлі (усі — Манчестер Сіті), Езрі Конса (Астон Вілла), Джарелл Кванса (Баєр, Німеччина), Джед Спенс (Тоттенгем).

Півзахисники: Деклан Райс, Букайо Сака, Ноні Мадуеке, Еберечі Езе (усі — Арсенал), Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, Іспанія), Джордан Гендерсон (Брентфорд), Морган Роджерс (Астон Вілла), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед).

Нападники: Гаррі Кейн (Баварія, Німеччина), Айван Тоуні (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Оллі Воткінс (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Барселона, Іспанія), Ентоні Гордон (Ньюкасл).

Нагадаємо, що на груповій стадії світової першості англійці змагатимуться в одному квартеті зі збірними Хорватії, Гани та Панами.