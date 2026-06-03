Нідерланди. Новина

Але до продажу нідерландці відкриті.

Мюнхенська Баварія на початку цьогорічного літнього трансферного вікна тримала в полі зору англійського нападника Ентоні Гордона, але той обрав для продовження кар’єри каталонську Барселону, тож "Рекордмайстер" мав переходити до інших кандидатур на підсилення власної атаки.

Серед них — марокканський атакувальний півзахисник нідерландського ПСВ Ісмаель Сайбарі.

Інтерес мюнхенців до 25-річного виконавця був підтверджений напередодні, після чого з’явилась також й інформація щодо розміру першої пропозиції від Баварії.

Ідеться про 48 млн євро, але нідерландський журналіст Рік Елфрінк, який стежить за трансфером безпосередньо з місця подій та концентрується загалом на висвітленні подій довкола ПСВ, повідомляє, що клуб не квапитиметься приймати цю ставку одразу.

Агент гравця Алі Дурсун уже прибув до Ейндговена та намагається допомогти сторонам досягти домовленості.

У цьому сезоні на рахунку Сайбарі 19 голів та дев’ять асистів за 37 матчів.