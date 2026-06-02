Німеччина

25-річний півзахисник провів найкращий сезон у кар'єрі та зацікавив чемпіона Німеччини.

Мюнхенська Баварія продовжує працювати над посиленням складу та визначила одного з пріоритетних кандидатів на літнє трансферне вікно. У поле зору німецького гранда потрапив півзахисник ПСВ Ісмаель Сайбарі.

За інформацією джерел, мюнхенці вже розпочали переговори щодо можливого переходу 25-річного марокканця. Універсальний футболіст здатний діяти не лише в центрі поля, а й на фланзі атаки, що робить його особливо привабливим варіантом для тренерського штабу.

Повідомляється, що сам Сайбарі позитивно ставиться до перспективи переїзду до Німеччини та готовий розглянути пропозицію чемпіона Бундесліги.

У сезоні-2025/26 марокканський хавбек став одним із ключових виконавців ПСВ. У 37 матчах у всіх турнірах він відзначився 19 забитими м’ячами та віддав 9 результативних передач, підтвердивши статус одного з найефективніших гравців команди.

Нагадаємо, минулий сезон став надзвичайно успішним для Баварія. Колектив під керівництвом Венсана Компані оформив "золотий дубль", здобувши перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини, а також дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів.