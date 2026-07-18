Екснападник збірної Англії дотримав обіцянки, даної в прямому ефірі, і проміняв мікрофон експерта на весла.
Гарт, Руні та Річардс, ФОТО BBC
18 липня 2026, 20:48
Вейн Руні довів, що вміє тримати слово. Під час 1/8 фіналу Чемпіонату світу колишній капітан збірної Англії необачно пообіцяв сплавитися по річці Мерсі, якщо збірна Норвегії зможе створити сенсацію та вибити з турніру п'ятиразових чемпіонів — збірну Бразилії. Скандинавська команда зробила саме це, обігравши фаворитів з рахунком 2:1.
Тож експерту BBC Sport довелося підтвердити в прямому ефірі, що він виконає свою обіцянку — щоправда, локацію змінили на США. Разом зі своїми зірковими колегами-експертами Джо Гартом і Мікою Річардсом Руні озброївся веслами та вирушив підкорювати води річки Гудзон у Нью-Йорку.
"Мені це дуже сподобалося. Вболівальники були чудові. Тож ми зробили це з поваги до вболівальників", — поділився враженнями Руні.
Цей жартівливий спір викликав неабиякий ажіотаж серед норвезьких уболівальників та став однією з найяскравіших позафутбольних історій турніру. За пригодами британських експертів стежив навіть зірковий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд, який публічно закликав англійця дотримати слова:
"Вейне, я сподіваюся, що ти вирушиш на веслувальну прогулянку", — потролив Ерлінг.
Щоправда, казка самих норвежців на турнірі тривала недовго — вже у наступному раунді, у чвертьфіналі, вони поступилися збірній Англії (1:2).
Після водних пригод Руні, Гарт та Річардс повернуться на сушу до своєї звичної роботи. Разом із ведучою Геббі Логан вони працюватимуть у прямому ефірі BBC під час головних матчів турніру: Матч за третє місце (Англія — Франція): субота, о 00:00 за київським часом (в ніч проти неділі). Фінал Чемпіонату світу: неділя, о 22:00 за київським часом.