Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Попереду — битва за третє місце з Францією, де англійці спробують довести, що готові кинути виклик футбольним гегемонам.

Після болючої поразки від збірної Аргентини у півфіналі Чемпіонату світу головний тренер англійців Томас Тухель відверто вказав на слабкі місця своєї команди. За його словами, Англія повинна навчитися краще справлятися з тиском на великих турнірах, щоб остаточно скоротити відставання від провідних націй.

Нездатність англійців довести гру до переможного кінця проти аргентинців стала тривожним повторенням старих помилок. Команда знову втратила перевагу у важливому матчі, як це вже траплялося у півфіналі ЧС-2018 проти Хорватії та у фіналі Євро-2020 проти Італії.

Тухель припустив, що наразі в ДНК англійської збірної немає навички ефективно контролювати м'яч і гру в критичних ситуаціях. Він визнав, що існує очевидна різниця між його підопічними та збірними, які мають за спиною серії перемог на великих турнірах.

Я думаю, що розрив існує через титули, які мають національні збірні Аргентини, Франції та Іспанії. Через те, що вони будували протягом багатьох років із тренерами та командою. Нам ще потрібно подолати цей невеликий розрив. Його видно навіть в очікуваннях цих країн щодо перемоги на Чемпіонаті світу та виходу у фінал", — пояснив Тухель.

Німецький фахівець підкреслив, що команда щиро мріяла про трофей і боролася за нього, але їй усе ще бракує вміння реалізувати себе на найвищому рівні в умовах шаленого тиску. Вже у суботу Англія зійдеться з Францією у втішному фіналі за третє місце.

Тухель розглядає цей поєдинок як першу сходинку до подолання згаданого бар'єру.

"Зараз ми на четвертому місці у світі та виходимо у півфінал. Ми хочемо скоротити цей розрив. Він дуже невеликий, але його все ще потрібно подолати. Це чудова позиція. Мені подобається бути суперником, тим, хто женеться та кидає виклик. Все починається завтра", — наголосив керманич.

Коли Тухеля попросили уточнити його коментарі щодо ДНК команди, він одразу став на захист своїх гравців, відзначивши їхню згуртованість та зв'язок із вболівальниками. Він тепло згадав моменти єднання з фанатами в США, коли тисячі людей разом із командою співали хіт гурту Oasis Wonderwall.

"Те, що команда та ці гравці створили за останні шість з половиною тижнів, було на найвищому рівні з точки зору єдності та духу. До речі, це відображає мене та мої цінності, і це відображає Премʼєр-лігу. Це моє тверде переконання, і ми ніколи не підемо на компроміс у цьому питанні", — заявив тренер.

Проте, підсумовуючи, Тухель чітко окреслив головне завдання на майбутнє:

"Ми повинні зробити наступний крок і грати в кращий футбол під тиском на турнірах. Нам ще належить досягти наступного рівня. Це, звичайно, моя відповідальність разом з командою, і звідти ми рухатимемося вперед ", — резюмував німецький фахівець.

Нагадаємо, раніше Руні сплавився річкою після того, як необачно пообіцяв зробити це, якщо збірна Норвегії зможе вибити з турніру п'ятиразових чемпіонів світу — збірну Бразилії.