Німеччина

Мюнхенці отримали за молодого хавбека 12 млн євро.

Опорний півзахисник Ноель Асеко змінив Баварію на Айнтрахт, передає офіційний сайт франкфуртців.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, 20-річний німець обійшовся новому для нього клубу в 12 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2031 року.

Другу половину сезону-2024/25 і минулу кампанію Асеко провів у Ганновері. Клуб викупив його за 1 млн, але Баварія скористалася своїм правом повернути Ноеля за 2,5 млн. Протягом сезону-2025/26 у другому за статусом дивізіоні Німеччини опорник провів 32 матчі, в яких відзначився трьома голами й шістьма асистами. За мюнхенців він так і не дебютував.

На рахунку Асеко дві гольові передачі в п'яти поєдинках збірної Німеччини U-21.

Раніше повідомлялося, що оборонець Айнтрахта Франкфурт повернувся до рідного для нього клубу.