Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Іспанії звинувачує аргентинців у надмірній жорстокості та закликає суддів до суворішого контролю.

Вже цієї неділі о 22:00 за київським часом на стадіоні в Нью-Джерсі відбудеться грандіозний фінал Чемпіонату світу, де чинні чемпіони Європи збірна Іспанії зустрінуться з чинними чемпіонами світу — збірною Аргентини.

Проте головною темою для обговорення напередодні матчу стала не лише майстерність команд, а й суперечливий фізичний підхід південноамериканців до гри. Головним рупором невдоволення в іспанському таборі став захисник Емерік Лапорт.

В інтерв'ю іспанській газеті Marca 32-річний футболіст висловив серйозне занепокоєння тим, як аргентинцям дозволяють грати на цьому турнірі, особливо акцентувавши увагу на їхній агресії.

"Це команда, яка любить залишати слід у своїх суперниках. Такого не повинно бути дозволено у футболі, особливо у великих змаганнях, бо це може вибити з рівноваги та розлютити", — підкреслив Лапорт.

Колишній гравець Манчестер Сіті зазначив, що не має проблем із жорсткою грою, якщо вона ведеться в рамках правил, проте суддівство в останніх матчах викликає у нього питання:

"Завдання судді — контролювати ці речі, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Якщо одному чи двом гравцям дозволити поводитися таким чином, матч занурюється в хаос. Це правда, що в останніх матчах ми бачили речі, які нас справді здивували — дії, яким дозволили йти далі", — додав він.

Заяви Емеріка не виникли на порожньому місці. Шлях Аргентини до фіналу супроводжувався низкою звинувачень у надмірній жорстокості та суддівській прихильності:

Півфінал проти Англії: Аргентина вирвала перемогу (2:1) наприкінці матчу, здійснивши 15 фолів. Англійців обурив епізод на третій хвилині, коли Енцо Фернандес відверто вдарив Елліота Андерсона по потилиці, але уникнув покарання. Крім того, фанати вимагали скасувати переможний гол через ймовірний фол Ліонеля Мессі проти Джеда Спенса.

1/8 фіналу проти Єгипту: Після того, як Аргентина відігралася з рахунку 0:2 і вирвала перемогу (3:2) на 92-й хвилині, єгипетська сторона відкрито заявила про упередженість арбітрів на користь суперника та фаворитизм щодо Ліонеля Мессі.

Цікаво, що попри напругу на полі, головні тренери команд підтримують теплі стосунки. Наставник аргентинців Ліонель Скалоні, команда якого прагне стати першою збірною з часів Бразилії (1958, 1962), що виграє два мундіалі поспіль, розповів про свою дружбу з Де ла Фуенте.

Вони познайомилися у 2017 році під час отримання Скалоні тренерської ліцензії.

"Ми друзі, але це не означає, що він знає, про що я думаю, коли йдеться про футбол. Сподіваюся, що гра в неділю буде чудовим видовищем", — посміхнувся Скалоні.