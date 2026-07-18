Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини поділився емоціями від знаменитої фотографії з юним іспанським талантом.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями напередодні недільного фіналу Чемпіонату світу проти Іспанії, де він зійдеться на полі з 19-річним Ламіном Ямалем. Мессі зізнався, що вважає їхню зустріч у вирішальному матчі турніру справжнім божевіллям, зважаючи на історію, яка їх пов'язує.

Йдеться про знамениту благодійну фотосесію 2007 року в Барселоні, участь у якій виграли батьки Ямаля. На тих історичних кадрах 20-річний Мессі тримає на руках п'ятимісячного немовля — майбутню зірку іспанського футболу. Під час пресконференції у Нью-Йорку легенда американського футболу Том Брейді, звертаючись до аргентинця, назвав ці фотографії дуже пророчими.

"Це фото неймовірне. Той факт, що ми обидва зараз граємо на чемпіонаті світу, просто божевілля», — прокоментував Мессі.

Ламін Ямаль, який свого часу дебютував за Барселону у 15-річному віці, успадкував від Мессі культову футболку з номером 10. Допомігши збірній Іспанії здобути перемогу на Євро-2024, 19-річний юнак має унікальний шанс стати наймолодшим гравцем в історії, який виграв і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу.

39-річний Ліонель Мессі не шкодував компліментів на адресу свого юного опонента:

"Він зараз один з найкращих у світі. Я бажаю йому удачі, бо його успіх буде успіхом Барселони. Він неймовірний гравець — світова зірка. Йому 19 років, і в нього вся кар'єра попереду. Я бажаю йому всього найкращого, але ми зробимо все можливе, щоб цього разу він не став чемпіоном. Ми спробуємо не дати йому зіграти на повну. В Іспанії чудова команда, не тільки він.", — наголосив капітан збірної Аргентини.

П'ятничний захід для фанатів та пресконференція у Нью-Йорку перетворилися на справжнє шоу. Участь у ньому взяли воротар аргентинців Еміліано Мартінес та капітан іспанців Родрі.

Зворушливим моментом стала зустріч головного тренера збірної Аргентини Ліонеля Скалоні, який тепло обійняв свого колегу Луїса де ла Фуенте — іспанець свого часу був одним із інструкторів Скалоні під час здобуття ним ліцензії УЄФА Pro.

Ведучими вечора стали колишній захисник збірної Англії Ріо Фердінанд та відомий актор Кевін Харт. Запитання зіркам футболу також ставили спеціальні гості — легенда тенісу Новак Джокович та зірка НБА Кевін Дюрант.

Проте захід не обійшовся без скандалу. Том Брейді та ютубер Логан Пол (який нині є зіркою WWE) продовжили свою давню суперечку. Словесна перепалка на сцені досягла апогею, коли семиразовий переможець Супербоулу Брейді дав Полу ляпаса. Розбороняти зірок довелося баскетболісту Нью-Йорк Нікс Карлу-Ентоні Таунсу, що додало ще більше галасу цій і без того насиченій події.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінал ЧС-2026 не перенесуть: матчу Іспанія — Аргентина нічого не загрожує, попри дим від пожеж.