Туреччина

Турецький клуб планує найближчим часом розпочати переговори з россонері щодо трансферу португальського вінгера.

Фенербахче продовжує вивчати можливість підписання вінгера Мілана Рафаела Леау під час літнього трансферного вікна.

За інформацією інсайдера Ягіза Сабунджуоглу, стамбульський клуб оцінює потенційний трансфер 27-річного португальця у 40 мільйонів євро або навіть меншу суму. Після попередніх контактів із представниками футболіста Фенербахче має намір перейти до офіційних переговорів із Міланом.

Керівництво турецького клубу сподівається домовитися про прийнятні фінансові умови, хоча позиція італійців щодо майбутнього одного зі своїх лідерів поки що залишається невідомою.

Контракт Леау з Міланом чинний до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 португалець провів 31 матч, у яких забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.