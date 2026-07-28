Україна

Експівзахисник Зорі та національної команди оголосив про відхід із футболу після майже двох десятиліть виступів.

Колишній півзахисник збірної України Дмитро Хомченовський повідомив про завершення професійної кар'єри футболіста.

Про своє рішення 35-річний хавбек розповів у соціальних мережах, підбивши підсумки майже 20 років у великому футболі.

"Я вдячний футболу за все, що він мені подарував. Хочу щиро подякувати кожному клубу, який став частиною моєї історії: Олімпік, Кривбас, Зоря, Понферрадіна, Ягеллонія та Куликів-Білка. Дякую за довіру, можливість представляти ваші кольори, безцінний досвід і спогади, які назавжди залишаться зі мною.

Окрема подяка всім тренерам, партнерам по команді, працівникам клубів, уболівальникам і, звісно, моїй родині. Без вас цей шлях був би неможливим. Я йду з поля з гордістю і вдячністю. Футбол подарував мені набагато більше, ніж просто професію — він став частиною мого життя. Попереду — новий етап. Але одне я знаю точно: футбол назавжди залишиться в моєму серці. Дякую всім, хто був частиною цього шляху. До зустрічі вже в новій ролі", — написав Хомченовський.

Найяскравіший етап кар'єри футболіст провів у складі Зорі, за яку зіграв 227 матчів і став одним із рекордсменів луганського клубу. Останньою командою півзахисника була Куликів-Білка, до якої він приєднався у вересні 2025 року.

У футболці національної збірної України Хомченовський провів чотири матчі, а також відіграв 13 поєдинків за молодіжну команду U-21, відзначившись одним забитим м'ячем.