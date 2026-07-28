Експівзахисник Зорі та національної команди оголосив про відхід із футболу після майже двох десятиліть виступів.
Дмитро Хомченовський, Куликів-Білка
28 липня 2026, 09:19
Колишній півзахисник збірної України Дмитро Хомченовський повідомив про завершення професійної кар'єри футболіста.
Про своє рішення 35-річний хавбек розповів у соціальних мережах, підбивши підсумки майже 20 років у великому футболі.
"Я вдячний футболу за все, що він мені подарував. Хочу щиро подякувати кожному клубу, який став частиною моєї історії: Олімпік, Кривбас, Зоря, Понферрадіна, Ягеллонія та Куликів-Білка. Дякую за довіру, можливість представляти ваші кольори, безцінний досвід і спогади, які назавжди залишаться зі мною.
Окрема подяка всім тренерам, партнерам по команді, працівникам клубів, уболівальникам і, звісно, моїй родині. Без вас цей шлях був би неможливим. Я йду з поля з гордістю і вдячністю. Футбол подарував мені набагато більше, ніж просто професію — він став частиною мого життя. Попереду — новий етап. Але одне я знаю точно: футбол назавжди залишиться в моєму серці. Дякую всім, хто був частиною цього шляху. До зустрічі вже в новій ролі", — написав Хомченовський.
Найяскравіший етап кар'єри футболіст провів у складі Зорі, за яку зіграв 227 матчів і став одним із рекордсменів луганського клубу. Останньою командою півзахисника була Куликів-Білка, до якої він приєднався у вересні 2025 року.
У футболці національної збірної України Хомченовський провів чотири матчі, а також відіграв 13 поєдинків за молодіжну команду U-21, відзначившись одним забитим м'ячем.