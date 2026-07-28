Іспанія

Каталонці готові суттєво збільшити суму трансферу, однак Атлетіко не має наміру продавати аргентинського форварда.

Барселона продовжує боротьбу за підписання нападника Атлетіко Хуліана Альвареса та готова значно покращити свою пропозицію.

За інформацією Touchline, каталонський клуб збільшив потенційну суму трансферу до 130 мільйонів євро. Це на 30 мільйонів більше, ніж попередня пропозиція, яка оцінювалася у 100 мільйонів євро.

Водночас керівництво Атлетіко не планує розпочинати переговори щодо продажу 26-річного аргентинця. У мадридському клубі наполягають, що не розглядають можливість відпустити одного зі своїх ключових футболістів.

Повідомляється, що сам Альварес не проти продовжити кар'єру в Барселоні, однак позиція Атлетіко залишається незмінною — нападник не продається.