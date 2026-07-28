Ліга Європи

Грецький клуб опублікував офіційну заяву перед матчем-відповіддю та закликав УЄФА однаково жорстко реагувати на будь-які провокації.

ПАОК виступив із офіційною заявою після того, як київське Динамо звернулося до УЄФА через появу російського прапора на трибунах під час першого матчу (2:3) другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

У грецькому клубі наголосили, що не хочуть, аби футбольне протистояння виходило за межі спортивної боротьби, та закликали УЄФА забезпечити рівне ставлення до всіх проявів провокацій.

"Для нас існує лише одна боротьба — та, що відбувається на футбольному полі. Ми не хочемо бути учасниками будь-яких інших конфліктів. Наше бажання — грати у футбол, зберігати спортивну атмосферу та рухатися вперед. Нічого більше", — йдеться у заяві.

Напередодні поєдинку-відповіді ПАОК також звернувся до європейської футбольної асоціації із закликом послідовно застосовувати свої принципи.

"Перед матчем-відповіддю ПАОК і Динамо ми закликаємо представників УЄФА проявити таку ж принциповість, яку організація демонструє у боротьбі з расизмом і ксенофобією. Очікуємо належної оцінки відвертим провокаціям, спрямованим проти нашого клубу та України, щоб у майбутньому подібні інциденти більше не повторювалися", — зазначили в ПАОК.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня. Початок о 20:45.