Італія

Італійський клуб уже розпочав переговори щодо трансферу колумбійського центрбека, який цього літа може залишити Болонью.

Комо зробив Джона Лукумі одним із пріоритетних варіантів для посилення центру оборони та вже розпочав переговори щодо можливого переходу колумбійського захисника.

За інформацією Фабріціо Романо, 27-річний футболіст може змінити клуб під час літнього трансферного вікна, а інтерес до нього продовжує зростати.

На Лукумі також претендує Ювентус, який стежить за ситуацією ще з червня. Крім того, у боротьбу за центрального захисника може включитися Манчестер Юнайтед.

Майбутнє оборонця залишається відкритим, а найближчими тижнями очікується розвиток переговорів між зацікавленими сторонами.

У сезоні-2025/26 захисник провів 43 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.

Раніше Борнмут втратив одного зі своїх лідерів оборони — Маркоса Сенесі, який на правах вільного агента перейшов до Тоттенгема. Саме тому пошук нового центрбека став одним із пріоритетів англійського клубу на літньому трансферному ринку.