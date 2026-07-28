Комо зробив Джона Лукумі одним із пріоритетних варіантів для посилення центру оборони та вже розпочав переговори щодо можливого переходу колумбійського захисника.

За інформацією Фабріціо Романо, 27-річний футболіст може змінити клуб під час літнього трансферного вікна, а інтерес до нього продовжує зростати.

На Лукумі також претендує Ювентус, який стежить за ситуацією ще з червня. Крім того, у боротьбу за центрального захисника може включитися Манчестер Юнайтед.

Майбутнє оборонця залишається відкритим, а найближчими тижнями очікується розвиток переговорів між зацікавленими сторонами.

У сезоні-2025/26 захисник провів 43 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.

Раніше Борнмут втратив одного зі своїх лідерів оборони — Маркоса Сенесі, який на правах вільного агента перейшов до Тоттенгема. Саме тому пошук нового центрбека став одним із пріоритетів англійського клубу на літньому трансферному ринку.