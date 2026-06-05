Португалія

Бешикташ уже контактував із португальським клубом, але сторони поки далекі від компромісу.

Бешикташ продовжує працювати над можливим трансфером нападника Бенфіки Вангеліса Павлідіса, однак переговори між клубами наразі просуваються непросто. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, турецький клуб готовий запропонувати близько 20 мільйонів євро плюс бонуси за грецького форварда. Втім, у Бенфіці вважають таку суму недостатньою та не готові розглядати продаж одного зі своїх ключових гравців на таких умовах.

У лісабонському клубі наголошують, що мінімальна вартість Павлідіса становить 50 мільйонів євро. Хоча нападник офіційно не має статусу "недоторканного", керівництво Бенфіки займає жорстку позицію в переговорах і не планує йти на значні поступки.

Також повідомляється, що минулого літа португальський гранд уже відхилив пропозицію за форварда, яка перевищувала 50 мільйонів євро.