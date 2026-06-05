Бешикташ продовжує працювати над можливим трансфером нападника Бенфіки Вангеліса Павлідіса, однак переговори між клубами наразі просуваються непросто. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, турецький клуб готовий запропонувати близько 20 мільйонів євро плюс бонуси за грецького форварда. Втім, у Бенфіці вважають таку суму недостатньою та не готові розглядати продаж одного зі своїх ключових гравців на таких умовах.

У лісабонському клубі наголошують, що мінімальна вартість Павлідіса становить 50 мільйонів євро. Хоча нападник офіційно не має статусу "недоторканного", керівництво Бенфіки займає жорстку позицію в переговорах і не планує йти на значні поступки.

Також повідомляється, що минулого літа португальський гранд уже відхилив пропозицію за форварда, яка перевищувала 50 мільйонів євро. 