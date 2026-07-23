Франція

56-річний іспанський фахівець залишиться керманичем паризького клубу до 2030 року.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке продовжить керувати командою у найближчі роки. Про це повідомляє французьке видання L'Équipe.

За інформацією джерела, 56-річний іспанський фахівець узгодив деталі нової трудової угоди з паризьким грандом. Новий контракт наставника буде розрахований до літа 2030 року, а про його офіційне підписання оголосять у найближчий час.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолив ПСЖ влітку 2023 року. Під його керівництвом парижани по три рази вигравали Лігу 1 та Суперкубок Франції, здобули два трофеї Ліги чемпіонів і Кубка Франції, а також по одному разу виборювали Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. Протягом своєї тренерської кар'єри іспанець також працював із Ромою, Сельтою, Барселоною та національною збірною Іспанії.

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