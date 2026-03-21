Іспанія

Наші хлопці провели не найкращу гру.

Жирона з українцями у складі на виїзді поступилася Осасуні (0:1)

Господарі повністю перегравали каталонський клуб, але тривалий час ніяк не могли відзначитися. Розв'язка настала на заключних хвилинах матчу: найкращий бомбардир Осасуни в нинішньому сезоні Анте Будімір знайшов свій момент і відправив мʼяч у сітку воріт.

За підсумками поєдинку Осасуна обійшла Жирону. Тепер клуб із Памплони посідає 9-ту сходинку, маючи у своєму активі 37 пунктів. Каталонці ж опустилися на 12-ту позицію з 34 балами.

Наші хлопці провели не найкращу гру. Владислав Ванат відіграв 75 хвилин — за свої дії український нападник отримав оцінку 5.7. Віктор Циганков провів на полі трохи більше часу, вінгера замінили лише під завісу зустрічі. У першому таймі 15-й номер заробив жовту картку, а його гру загалом оцінили у 6.2 бала.

Осасуна - Жирона 1:0

Гол: Будімір, 80

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена, Галан — Монкайола, Муньйос (Осамбела, 83) — Гарсія, Орос, Муньйос (Осамбела, 83) — Будімір (Гарсія, 83)

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін — Циганков (Руїс, 86), Бельтран (Лемар, 86), Вітсель, Унахі, Рока (Ечеверрі, 60) — Ванат

Попередження: Галан, Монкайола — Циганков