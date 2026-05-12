Іспанія

Фунціонер оголосив вибори в Реалі та жорстко розкритикував ЗМІ.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес виступив із різкою та емоційною заявою перед представниками ЗМІ. Головною метою пресконференції стало спростування чуток про його відставку та стан здоров'я, а також оголошення нових президентських виборів у клубі, на які він піде разом зі своєю Радою директорів.

Флорентіно Перес дав чітко зрозуміти, що добровільно залишати своє крісло він не планує, запевнивши, що має достатньо сил для продовження роботи. Він закликав опонентів боротися з ним відкрито, а не плести інтриги.

"Якщо вони хочуть, щоб я пішов, я піду лише тоді, коли хтось прийде і переможе мене на виборах. Я завжди буду балотуватися. Я очолюю дуже важливу компанію у світі. Можливо, я втомився від подорожей, але точно не від футболу. Я збираюся боротися, бо спекулянти та ультрас хочуть захопити клуб", — рішуче заявив функціонер.

Перес категорично заперечив інформацію про те, що він страждає на онкологічне захворювання, назвавши це частиною брудної кампанії проти нього та клубу.

"Дехто казав, що в мене невиліковний рак... Я хочу повідомити тим, хто хвилюється за мене, що я все ще президент Реала та своєї компанії, і що моє здоров'я ідеальне. Якби в мене був рак, я б лікувався в онкоцентрі. Вони користуються тим, що результати сезону були не найкращими, щоб напасти на мене особисто", — заявив функціонер.

Він підкреслив, що за час його президентства клуб здобув 66 трофеїв у футболі та баскетболі, включно з сімома Кубками чемпіонів. Перес закликав усіх, хто діє в тіні та незадоволений його роботою, відкрито висувати свої кандидатури на майбутніх виборах.

Значну частину свого виступу президент присвятив жорсткій критиці медіа, зокрема видання ABC та медіагрупи Vocento. Перес звинуватив їх у цілеспрямованих атаках на клуб через фінансові мотиви та зв'язки з Ла Лігою. На знак протесту він навіть вдався до символічного кроку:

"Мій батько колись читав ABC і передплатив його для мене багато років тому. Але тепер я вирішив скасувати свою передплату, щоб вшанувати батька, який був би мені вдячний за це".

Флорентіно Перес не оминув увагою гучний суддівський скандал навколо Барселони (справа Негрейри). Він заявив, що клуб підготував детальне досьє, яке незабаром буде направлене до УЄФА. Перес переконаний, що через корупцію суддів Реал недорахувався багатьох трофеїв:

"Я виграв лише сім титулів Ла Ліги, хоча міг виграти 14, бо їх у мене вкрали".

За словами президента, клуб має відеодокази того, що у поточному сезоні у команди судді відібрали 18 очок.

"Я прийшов сюди не для того, щоб судді могли збагачуватися грошима Барселони. Подивимося, чи втрутиться УЄФА", — підкреслив Перес.

Відповідаючи на запитання журналістів про нещодавню сутичку між Феде Вальверде та Орельєном Чуамені, Перес применшив масштаб проблеми, проте жорстко засудив тих, хто зливає інформацію з роздягальні.

"Гравці б'ються щороку, вони б'ються щодня. І на цьому все закінчується. Вони поб'ються, а потім знову стають друзями. Я терпів це 26 років. Але те, що хтось у клубі виносить це на публіку — набагато гірше за саму бійку. Ті, хто це робить, незадоволені і, мабуть, думають, що їх звільнять. Я не дозволю створювати хаос, — підсумував президент Реала.