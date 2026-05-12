Іспанія

Каталонський клуб виступив з офіційною заявою після гучної пресконференції президента Реала Флорентіно Переса.

Барселона опублікувала офіційну заяву у відповідь на резонансні висловлювання президента Реала Флорентіно Переса, який під час своєї пресконференції звинуватив каталонський клуб у впливі на суддівство та заявив про намір звернутися до УЄФА у справі Негрейри.

У своїй заяві каталонський клуб повідомив, що юридичний департамент уже аналізує слова очільника мадридців та оцінює можливі подальші дії.

"У зв’язку з пресконференцією, проведеною президентом Реала Флорентіно Пересом, повідомляємо, що наш юридичний департамент ретельно вивчає його заяви та звинувачення. Наразі вони аналізуються, а також оцінюються можливі подальші кроки. Коли це буде доречно, ми повідомимо про будь-які позиції та рішення, які будуть ухвалені", — йдеться в офіційній заяві Барселони, опублікованій на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, раніше Флорентіно Перес зробив низку гучних заяв щодо суддівства в Іспанії та справи Негрейри. Президент Реала стверджував, що через "суддівську корупцію" мадридський клуб недорахувався кількох чемпіонських титулів, а також заявив про наявність у Реала відеодоказів суддівських помилок у поточному сезоні.

Окрім цього, функціонер різко розкритикував низку іспанських медіа та підтвердив, що братиме участь у майбутніх президентських виборах у Реалі.