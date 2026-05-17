Команда Мічела невдало відвідала останній матч Антуана Грізманна на Метрополітано.
Атлетіко — Жирона
17 травня 2026, 22:01
Атлетіко — Жирона 1:0
Гол: Лукман, 21
Атлетіко: Облак — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Альмада, 46), Коке, Варгас (Морсільйо, 60), Баена (Серлот, 61) — Грізманн, Лукман (Ленгле, 64).
Жирона: Гассаніга — Мартінес (Лопес, 77), Франсес, Рейс, А. Морено — І. Мартін, Вітсель (Бельтран, 56), Унахі — Хіль (Стуані, 56), Циганков, Рока (Ечеверрі, 63).
Попередження: Ле Норман, Морсільйо