Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Атлетіко — Жирона 1:0
Гол: Лукман, 21

Атлетіко: Облак — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Альмада, 46), Коке, Варгас (Морсільйо, 60), Баена (Серлот, 61) — Грізманн, Лукман (Ленгле, 64).

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Лопес, 77), Франсес, Рейс, А. Морено — І. Мартін, Вітсель (Бельтран, 56), Унахі — Хіль (Стуані, 56), Циганков, Рока (Ечеверрі, 63).

Попередження: Ле Норман, Морсільйо