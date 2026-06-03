Іспанія

Кандидат на посаду президента мадридського Реала відверто висловився про бажання побачити пониження у класі для головного суперника "вершкових".

Бізнесмен Енріке Рікельме, який є кандидатом на посаду президента мадридського Реала, висловився про можливе пониження каталонської Барселони в класі.

"Мені б хотілося бачити Барселону в другому дивізіоні. Я буду дуже радий, якщо це станеться", — передає слова бізнесмена видання COPE.

Рікельме візьме участь у майбутніх виборах президента мадридського клубу. Іншим кандидатом є нинішній очільник "вершкових" Флорентіно Перес. Вибори відбудуться в неділю, 7 червня. Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Барселона стала чемпіоном Іспанії, а мадридський гранд фінішував на другій позиції в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Реал Мадрид проведе президентські вибори вперше за 20 років.